Wegberg-Beeck - Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Wegberg-Beeck. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Kiefernweg in Beeck wurde ein 78-jähriger Mann am Dienstagvormittag schwer verletzt. An der Kreuzung mit der Straße Am Grüngürtel hatte ein Autofahrer den Pedelec fahrenden Senioren übersehen.

Der Wegberger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg entlang des Kiefernwegs unterwegs. Ihm entgegen kam ein 61-jähriger Mann, ebenfalls aus Wegberg, in seinem Auto. Beim Rechtsabbiegen in die Straße Am Grüngürtel übersah der Autofahrer den Fahrradfahrer, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der 78-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.