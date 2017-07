Paul Dammers führt durch die Wallfahrtskirche in Ophoven

Wassenberg-Ophoven. Seit Jahrzehnten ist die Wallfahrtskirche in Ophoven ein Ziel vieler Wallfahrer. Grade zur „Oktav“ besuchen viele Gläubige die kleine Kirche aus dem Jahre 1198.

Aber auch in der Kirche gibt es viele kleine Sichtbare und Unsichtbare Geheimnisse zu entdecken. Diesen Dingen allein auf die Spur zu kommen, ist allerdings schwierig. Mit der Hilfe von Paul Dammers gelingt das jedoch sehr schnell. Mit den Worten „Aus Tuffstein gebaut, Schiefer gedeckt, und es ist die einzige romanische Kirche nördlich der Alpen mit Fresken an den Wänden“ beginnt die einzigartige Exkursion durch die Geschichte St. Maria Himmelfahrt in Ophoven. In jahrelanger Arbeit und bei vielen Reisen hat sich Paul Dammers das Wissen angeeignet, das nötig ist, um eine solche Reise durch die vergangenen 819 Jahre überhaupt unternehmen zu können.

Ursprünglich als Zisterzienser Filialkloster gedacht – der Hauptsitz befand sich in Dalheim Rödgen – beherbergte das Kloster zunächst Nonnen und Mönche, was aus einer Urkunde aus dem Jahr 1202 hervorgeht. 1232 waren die Mönche nicht mehr in Ophoven, da eine Urkunde hier nur noch von Konventualinnen berichtet.

Aus dem Jahr 1520 stammt der Antwerpener Schnitzaltar, der sich in der Ophovener Kirche befindet. Dammers kennt nicht nur das Jahr der Herstellung dieses Altars, er weiß auch zu berichten, dass dieser erst 1699 nach Ophoven kam. Auch das „Zeichen“ des Herstellers – eine schwarze Hand – ist auf diesem Altar zu finden. Und so geht die Reise durch die Jahrhunderte, mit vielen Geschichten rund um die Ophovener Kirche, eine der wenigen Kirchen, in der es den heiligen Josef als jungen Mann – mit Jesus an der Hand – zu bestaunen gibt.

Rund eine Stunde dauert die hochinteressante Führung durch 819 Jahre Ophovener Kirchengeschichte. Interessenten können diese Führung über das Wassenberger Pfarrbüro, Telefon 02432/2240, kostenlos buchen. Allerdings freut sich die Ophovener Kirche über Spenden, um die Relikte der Vergangenheit in Ordnung zu halten.