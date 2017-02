Zwei Zonen, zwei Kurzwahlnummern

So funktioniert das Handy-Parken: Man sendet eine SMS mit dem KFZ-Kennzeichen und der Parkdauer an eine der Kurzwahlnummern, die zu den jeweiligen Parkzonen gehören. In Erkelenz wird es zwei Parkzonen geben (337708 und 337709). Gut sichtbare Informationen an den Parkscheinautomaten informieren darüber, in welcher der beiden Parkzonen man sich befindet.

Die Gebühren werden über die Mobilfunkrechnung oder das Prepaid-Guthaben des Handys abgerechnet. Eine kostenlose App, die man alternativ zur Kurznachricht über den Touchscreen des Smartphones nutzen kann, steht für iOs und Android zur Verfügung. Anbieter ist das Unternehmen Sunhill Technologies.