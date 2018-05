Heinsberg/Neapel - Ottmar war der Reiselustigste der Familie Begas

Hoffnungslos verliebt oder depressiv?

Geboren wurde Ottmar Begas am 10. Mai 1878 in Rom, gestorben ist er in Neapel, wohin er im Jahr 1925 ausgewandert ist.

Der Napolitaner Pietro di Nocera erinnert sich, dass seine Großmutter, die in Neapel bei Ottmar Begas im Haushalt gearbeitet hat, erzählte, wie nett Marie Alberti-Begas gewesen sei und dass sich der Maler tagelang in seinem Atelier eingeschlossen habe. Merkwürdig sei sein Verhalten gewesen. „Vermutlich war er depressiv“, sagt die Begas-Expertin. Das (oder eine hoffnungslose Liebe) könnte ein Grund dafür gewesen sein, warum Ottmar 1931 Veronal nahm. Überdosis. Er starb nicht sofort. Doch im Hospital konnte man nichts mehr tun. 53 Jahre wurde er alt. Seine 24 Jahre jüngere Frau überlebte ihn 59 Jahre. Sie, die aus einer wohlhabenden Familie stammte, ließ nach ihrem Tod im Jahr 1990 auch viele ihrer Möbel nach Heinsberg schicken. Einige der Biedermeierstücke stehen heute in der Ausstellung. Ob sie Erbstücke der Familie Begas sind, ist fragwürdig, doch hat mit Sicherheit ein Begas darauf gesessen.

