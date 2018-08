Euregio-Orgelfestival am Montag in Waldenrath

Bereits am Montag, 6. August, um 20 Uhr steht im Rahmen des Euregio-Orgelfestivals Limburg in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Waldenrath ein weiteres Konzert auf dem Programm. Auch hier ist er Eintritt frei.

Organist ist Dr. Thomas Herfs. Auf der Scholz-Orgel wird er Werke von Karg-Elert, Rheinberger, Rutter, Saint-Saens und Dubois zu Gehör bringen. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das Beiträge aus mehreren europäischen Ländern und verschiedenen Zeitepochen enthält, bei dem sich virtuose und feurige Werke mit ruhigeren und meditativeren Stücken abwechseln, will er die Orgelmusik einem breiten Publikum näherbringen.