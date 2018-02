Transplantationsbeauftragte beraten Angehörige bei Entscheidung über Organspende

Kreis Heinsberg.

Einfühlungsvermögen. Davon braucht Dr. Eberhard Jacobs eine Menge. Besonders, wenn der Chefarzt der Anästhesie am Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz in seiner Funktion als Transplantationsbeauftragter mit Familien spricht. Denn dann trifft er auf trauernde Menschen, die gerade einen großen Verlust erlitten haben und trotzdem genau jetzt eine wichtige Entscheidung treffen müssen.