Gangelt-Langbroich - Oliver Steller tritt in der Langbroicher Bürgerhalle auf

Gangelt-Langbroich. Wer noch auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk ist, kann diesmal beim Rotary-Club Heinsberg fündig werden. Dabei ist es ja schon einen kleine Tradition, dass die Rotarier dem Publikum Oliver Steller präsentieren.

Oliver Steller, Rezitator, Sänger und Gitarrist, ist schon seit vielen Jahren in der Region immer wieder zu Gast. Anfänglich für ein erlesenes Publikum in der Gangelter Galerie Vorbach, seit Jahren in der Bürgerhalle in Langbroich.

Diesmal erzählt der Mann mit der wunderbaren Stimme von Kurt Tucholsky. Das heißt, er spricht und singt. Am 12. März 2018 wird Steller in Langbroich mit dem Programm „Oliver Steller spricht und singt Tucholsky“ auftreten.

Vor den Nazis gewarnt

Mit Kurt Tucholsky wird er einen der bedeutendsten Gesellschaftskritiker der Weimarer Republik vorstellen. Tucholsky, der auch unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlich hatte, warnte unermüdlich gegen die rechtsradikalen Entwicklungen und den aufziehenden Nationalsozialismus. Er wurde verfolgt und musste nach Schweden ins Exil gehen, wo er auch starb. Tucholsky hatte sich auch als Satiriker einen Namen gemacht. Viele seiner Gedichte sind sehr erheiternd.

Den Besuchern wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, das Nachdenkenswertes und auch viel Witziges enthalten wird. Veranstalter ist der Rotary-Club Heinsberg, der den Erlös wieder einem wohltätigen Zweck zuführen wird. Die Big-Band der Gesamtschule Gangelt-Selfkant soll diesmal gefördert werden. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich bei Lutz Vorbach, Telefon 02454/909525, Arndt Horrichs, Telefon 02452/95950 und Firma Krings, Telefon 02454/9374950.