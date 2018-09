Heinsberg-Straeten - Oktoberfeststimmung und Kirmesvergnügen in Straeten

Heinsberg-Straeten. Die St.-Nikolai-Schützenbruderschaft Straeten feiert vom 15. bis 17. September ihre Herbstkirmes, wozu dann der gesamte Ort mit reichlich Fahnenschmuck einlädt.

Den Mittelpunkt der Feierlichkeiten bilden die Majestäten mit dem Königspaar Hermann und Inge Hamacher sowie Jugendprinz Philip Pastwa mit Elisabeth Jansen. Wie in den vergangenen Jahren wird der Haupttreffpunkt zu allen Veranstaltungen der Kirmesplatz mit Festzelt am Sportplatz sein.

Gipfelpower

Eingeleitet werden die Kirmesfeierlichkeiten am Samstag, 15. September, mit dem Zapfenstreich des Trommlerkorps. Und dann heißt es am Abend „Ozapft is“ im Festzelt am Sportplatz auf der „5. Straetener Wiesn“. Pünktlich zum Auftakt der großen Wiesn im Süden der Republik findet in Straeten wieder die 5. Straetener Wiesn statt. Um 20 Uhr geht’s dem dem Fassbieranstich los. „Das Festzelt wird festliche blau-weiß-bayrische Gemütlichkeit ausstrahlen. Für die richtige Stimmung sorgt DJ Peter Hase“, teilen die Straetener Schützen mit.

Als weiteren Höhepunkt hat die Bruderschaft das Duo Gipfelpower verpflichtet. Im Ausschank ist beim Wiesn-Abend am Samstag und beim alljährlichen Wiesn-Frühschoppen (hier mit freiem Eintritt) am Montag Oktoberfestbier, das in Krügen serviert wird. Beim Wiesn-Frühschoppen am Montag gibt es zudem einen Wiesn-Brunch mit bayrischen Spezialitäten. „Dirndl und Lederhosen sind an beiden Tagen ausdrücklich erwünscht“, so die Organisatoren.

Ab Sonntagmorgen, 16. September, stehen die Festtage wieder ganz im Zeichen der traditionellen Herbstkirmes. Die Schützenbrüder treffen sich am Sonntagmorgen mit den beiden musizierenden Ortsvereinen um 8.45 Uhr am Festzelt zum gemeinsamen Kirchgang. Im Anschluss startet der traditionelle Frühschoppen im Festzelt. Um 15.30 Uhr ist erneut Antreten am Festzelt zum Abholen der Majestäten. Es folgt der Festzug durch das Unterdorf mit Parade und Fahnenschwenken auf dem Sportplatz. Auch für die Kleinen wird gesorgt: Am Sonntag sollen eine Hüpfburg sowie ein Karussell bereitstehen. Ein weiterer Höhepunkt des Sonntags wird der anschließende Königs- und Prinzenvogelschuss sein. Im Anschluss ist gemütlicher Ausklang im Festzelt.

Festzug und Königsball

Der Montag beginnt um 9.30 Uhr mit einer Messfeier für die lebenden und gestorbenen Mitglieder der St.-Nikolai-Schützenbruderschaft. Im Anschluss findet eine Kranzniederlegung an der Kriegergedächtniskapelle statt. Es folgt der Wiesn-Frühschoppen mit Wiesn-Brunch. Um 16 Uhr versammeln sich die Schützen und die mitwirkenden Vereine dann erneut am Festzelt. Von dort aus wird das Königspaar für den Umzug durch das Oberdorf abgeholt.

Zum Abschluss der Kirmesveranstaltungen startet ab 20 Uhr der traditionelle Königsball. Hierzu laden die Majestäten und die Schützenbruderschaft die Dorfbevölkerung und auswärtige Besucher ein. Für Stimmung sorgt die Band Nightlife-Partyband. Der Eintritt ist frei.