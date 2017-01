Erkelenz.

Thorsten Klute ist Staatssekretär für Integrationsfragen in Düsseldorf. Bei einem Ortstermin in Erkelenz tauschte er sich mit ehrenamtlichen Helfern des Flüchtlingsvereins „Willkommen in Erkelenz“ und Bürgermeister Peter Jansen über die Situation in Erkelenz aus.