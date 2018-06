Hückelhoven - NS-Bergmannszeitschrift „Grubenlicht“: Lücke in der Forschung geschlossen

Hückelhoven. „Die Zeitung hatte den Zweck, die Bergleute auf Linie zu bringen, es sollte ein Gefühl der Kameradschaft hergestellt werden.“ Bei der „Zeitung“ hatte der Übach-Palenberger Geschichtsforscher und Autor Jürgen Klosa das „Grubenlicht“ im Blick, ein von 1933 bis 1939 erschienenes Organ der Nationalsozialisten für Bergleute im Aachener Revier.

Das Grubenlicht wirkte politisch, bildete aber auch das Geschehen in den einzelnen Steinkohle-Bergwerken, darunter auch Sophia-Jacoba in Hückelhoven, ab. Am Dienstag, 26. Juni, 19 Uhr, stellt der Boschelener Jürgen Klosa im Maschinenhaus an Schacht 3 in Hückelhoven seine Forschungsergebnisse zum „Grubenlicht“ vor. Zu diesem Vortrag mit Lichtbildern lädt der Arbeitskreis Hückelhoven im Heimatverein der Erkelenzer gemeinsam mit dem Förderverein Schacht 3 ein.

Jürgen Klosa, der vor wenigen Jahren schon ein Buch über die Grube Adolf in Herzogenrath-Merkstein geschrieben und 23 Jahre in der Verwaltung der Grube Anna in Alsdorf gearbeitet hat, hat sich als erster Forscher auf die Suche nach der lange vergessenen Zeitung für die Bergleute gemacht. Und er ist in der preußischen Staatsbibliothek in Berlin und in der Bibliothek Leipzig fündig geworden. Er beantragte Fernleihen, fotografierte insgesamt 1232 Seiten und pflegte sie aufwendig in eine Datenbank ein.

Acht Seiten lang war eine der 14-tägig erscheinenden „Grubenlicht“-Ausgaben normalerweise, zwei davon seien in der Regel politischer Natur gewesen, sagt Klosa. Auf vielen Titelseiten prangt Hitler, 80 Prozent von ihnen waren politisch gefärbt, nur etwa 20 Prozent bergbaulich, schätzt Jürgen Klosa.

Die Forschung und Darstellung in diesem Vortrag schließt nach Jürgen Klosa „historische Lücken, die man für die Geschichte der einzelnen Gruben im Aachener Revier, und damit auch für Sophia-Jacoba schließen muss“. Man könne nicht sechs Jahre in der Geschichte der Gruben ausblenden.

Überblick über politische Lage

Außerdem biete das „Grubenlicht“ eine ungefilterte Chronik dieser Jahre. Todeslisten der Bergleute ließen sich rekonstruieren, Eheschließungen und Geburten sind verzeichnet – oder Kleinanzeigen, die erkennen ließen, woran damals Bedarf im Alltagsleben herrschte, sagt Klosa, der bereits zahlreiche Veröffentlichungen vor allem rund um die Themen „Menschen und Arbeitswelt“ – etwa im Heimatkalender des Kreises – vorweisen kann.

Auch über die jeweilige politische Lage gebe das „Grubenlicht“ einen Überblick, so dass Geschehnisse eingeordnet werden könnten. Mithilfe seiner selbst erstellten Datenbank kann Klosa zu jeder Zeche der Region jedes Detail aus der Zeitung herausfinden, von Familienanzeigen über Reiseberichte und Fakten aus der Bergbaugeschichte.

Jürgen Klosa möchte dem Schachtverein und dem Arbeitskreis Hückelhoven ein Exemplar seiner Ausarbeitung zur Einsicht und weiteren Forschungen übergeben. Das Aachener Zeitungsmuseum wird das Material vom „Grubenlicht“ ebenfalls erhalten. Er wird auch weitere Nachforschungen zu Familien-Stammbäumen anstellen, die er ebenfalls bei der Durchsicht der Zeitungen gefunden hat. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.