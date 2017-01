Noch mehr los im alten Kloster

Übersicht liegtkostenlos bereit

Die Veranstaltungsübersicht „Haus Hohenbusch – Klostergut vor den Toren der Stadt“ gibt es im Rathaus am Johannismarkt, in der Bücherei, bei der Kreissparkasse und der Volksbank in Erkelenz, beim Heinsberger Tourist Service in Heinsberg und beim Förderverein Hohenbusch zur kostenlosen Mitnahme.