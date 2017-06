Niederrheinischer Radwandertag: drei Routen führen durch Hückelhoven

Hückelhoven. Die Stadt Hückelhoven bietet im Rahmen des Niederrheinischen Radwandertags am Sonntag, 2. Juli, drei attraktive Routen an. Dabei variieren die Strecken zwischen 36 und 66 Kilometern.

Start und Ziel für die Radler ist wie in den Vorjahren Haus Sodekamp-Dohmen an der Breite Straße in Hilfarth. Dort werden alle Teilnehmer kostenlos mit geeignetem Kartenmaterial und Starterkarten ausgestattet.

Um 10 Uhr eröffnet Bürgermeister Jansen den Radwandertag. Die kostenlose Teilnahme wird mit einer Tombola beendet. Um 17 Uhr findet dazu am Haus Sodekamp-Dohmen die Verlosung eines Fahrrads statt. Die Starterkarten gelten dabei als Los.

Aus folgenden Strecken können die Teilnehmer am Niederrheinischen Radwandertag 2017 ihre ganz persönliche Route ab Hückelhoven auswählen: 35 Hückelhoven-Heinsberg-Geilenkirchen-Hückelhoven (48 km), 42 Hückelhoven-Wassenberg-Erkelenz-Hückelhoven (66 km), 52 Hückelhoven-Heinsberg-Wassenberg-Hückelhoven (36 km) und eine Familienroute Hückelhoven-Wassenberg-Hückelhoven (27 km).

Start ist um 10 Uhr am Haus Sodekamp-Dohmen in Hilfarth.