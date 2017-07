Wassenberg.

Für zwei Abende mit Konzerten, am 28. und 29. Juli, laden Kultur-Förderverein und Stadt Wassenberg auch in diesem Jahr bei freiem Eintritt wieder zum NEW-Musiksommer auf das Gelände des Restaurants Froschkönig (ehemaliges Freibad) ein. Einen Familiensonntag wie in den vergangenen Jahren wird es erstmals nicht mehr geben, weil die Veranstalter dafür die Nachfrage nicht mehr sehen.