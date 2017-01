Schuldenstand um zwei Drittel reduziert

Die Finanzlage der Kommunen in NRW ist angespannt. Viele schaffen den gesetzlich verlangten Haushaltsausgleich nicht mehr. Erkelenz gehört zu den zehn Prozent der Kommunen, die „es wegen erarbeiteter Spielräume gelassener angehen lassen können“, sagte Bürgermeister Peter Jansen beim Neujahrsempfang in der Stadthalle in Erkelenz.

Einem planerischen Aufwand von 108,8 Millionen Euro stehen in diesem Jahr Erträge in Höhe von 107,1 Millionen Euro gegenüber. Dies bedeutet ein planerisches Defizit von rund einem Prozent des Haushaltsvolumens.

Der Schuldenstand der Stadt wurde seit 2006 um zwei Drittel von 31 auf 10,2 Millionen Euro abgebaut.