Erkelenz.

Der britische Singer und Songwriter Sean Taylor stellte bei der Acoustic Night in der Leonhardskapelle sein neues Album „Flood & Burn“ vor. Der in London lebende Sänger und Gitarrist genießt in der Blues- und Rootsszene einen guten Ruf und spielt auch regelmäßig mit Größen wie Robert Cray, John Fogerty oder den Neville Brothers.