Kürbisrezept für die Herbstküche

Ein Rezept, das gut in die Herbstküche passt, verrät Alexander Wulf dann doch noch: einen Kürbis in etwa zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden und in einer Mischung aus Sojasoße, Honig, Knoblauch, Kürbis- und Olivenöl marinieren; die Scheiben in einer Grillpfanne kurz anbraten, dann in einen fest verschlossenen Bratenschlauch geben und im Backofen bei etwa 100 Grad noch für eine gute halbe Stunde weitergaren.