Hückelhoven - Neuer Parkplatz für Berufspendler ist fertig

Hückelhoven. Viele Berufspendler aus Hückelhoven, die Fahrgemeinschaften bilden, stellen seit Jahren ihre Autos unter der Autobahnbrücke zwischen Millich und Ratheim ab. Dies ist nicht mehr notwendig.

Die Stadt Hückelhoven weist darauf hin, dass der neue Pendlerparkplatz in der Nähe des Kreisverkehrs an der L 117 in Sichtweite des Penny Markts nun fertiggestellt ist und genutzt werden kann.

Im Zuge der Ortsumgehung L 117n ist der Parkplatz an der neu angelegten Verbindungsstraße, die von der L 117 parallel zur Autobahnböschung verläuft, zu finden. Autofahrer müssen dazu am Kreisverkehr hinter Penny rechts abbiegen. Die Einfahrt zum Parkplatz, der für 140 Pkw ausgelegt ist, befindet sich dann nach rund 300 Metern auf der linken Seite. Die Stadt Hückelhoven bittet die Autofahrer, nur noch den neuen Pendlerparkplatz zu nutzen: „Das Parkverhalten unter der Autobahnbrücke führt zu Verunreinigungen des Rad- und Gehwegs und gefährdet Radfahrer und Fußgänger.“