Viele Termine: Veranstaltung mit 5000 Frauen am Effelder Waldsee geplant

Das Leo-Küppers-Haus, Roermonder Straße 5, öffnet am Sonntag, 5. Februar, seine Türen. Zum einen werden die Ausstellung und Galerie mit Küppers-Werken eröffnet. Zum anderen feiert die Bürgerbücherei Bücherkiste nach ihrem Umzug Wiedereröffnung.

Im Sommer stehen zudem wieder größere Veranstaltungen bevor: Der Schlemmer-Markt Rhein-Maas soll in diesem Jahr von Donnerstag, 10., bis zu Sonntag, 13. August, unter Regie der Stadt fortgesetzt werden. Das Mittelalterfestival Spectaculum kommt am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juni, nach Wassenberg. Und für das Wochenende von Donnerstag, 28. September, bis Sonntag, 1. Oktober, ist eine Veranstaltung mit dem Titel Women-Summer-Land am Effelder Waldsee geplant, zu der die Organisatoren rund 5000 Frauen erwarten.

Termine des Kultur-Fördervereins: Die Gruppe El Cambio präsentiert am Sonntag, 12. März, 17 Uhr, in der evangelischen Hofkirche, Roermonder Straße 8, Weltmusik. Der Quartettverein Myhl gibt mit einer Rhythmusgruppe und Gesangsolisten am Sonntag, 2. April, 17 Uhr, ein Konzert in der Betty-Reis-Gesamtschule. Anlass ist sowohl das 90-jährige Bestehen des Quartettvereins als auch das 20-jährige Bestehen des Kultur-Fördervereins.

Der 14. Kunst und Kulturtag findet am Sonntag, 4. Juni, ab 12 Uhr auf dem Gelände am Burgberg statt. Dabei gibt es auch ein musikalisches Rahmenprogramm mit der Gruppe Bohème. Die 16. Rock-Pop-Oldie-Night mit der Gruppe Glenrock findet am Samstag, 1. Juli, 19 Uhr, auf dem Roßtorplatz statt.

Gleich an zwei Tagen wird auf dem alten Freibadgelände an der Parkstraße der NEW-Musiksommer gefeiert. Termine: Freitag, 28. Juli, und Samstag, 29. Juli, jeweils ab 19 Uhr.

Im September spielt das Happy-Swing-Orchestra Hits von James Last im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule. Am Samstag, 23. September, geht es um 20 Uhr los.

Ein Benefizkonzert in der katholischen Kirche St. Johann Baptist in Myhl zugunsten eines Schulgeldprojektes von Pater Gerald Tanye geben der Quartettverein Myhl, die Mandolinenspielschar und der Kirchenchor Myhl am Sonntag, 15. Oktober, um 17 Uhr.

Im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule findet am Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, ein Weihnachtskonzert statt, das der Quartettverein Myhl mit Gästen gestaltet.