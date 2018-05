Wassenberg-Luchtenberg - Neue Tafeln informieren über die Historie von Orsbeck und Luchtenberg

Wassenberg-Luchtenberg. Die im Vorjahr von den Mitgliedern des Turmmuseums Orsbeck-Luchtenberg initiierte Anbringung erster historischer Informationstafeln in Orsbeck ist nun mit der Montage von zwei weiteren Schildern in Luchtenberg fortgesetzt worden.

Aus dem Erlös des Luchtenberger Maifestes, das die Nachbarschaft ausgerichtet hatte, ist nun im Bereich des Rurwegs und an der Straße Alte Schmiede je eine weitere Informationstafel angebracht worden, die über die Namensgebung und die Herleitung des Straßennamens in Wort und Bild ausführlich informiert.

„Die Hött“, heute der Rurweg, war im Oktober 1794 eines der Zentren für den hart umkämpften französischen Rurübergang, welcher in der Folge die gesamte linke Rheinseite für die nächsten 20 Jahre zum französischen Staatsgebiet machte. Besonders dieser Bereich an der Rur wurde im Zuge des 1. Koalitionskrieges zu einem hart umkämpften Frontgebiet zwischen den Österreichern und den französischen Revolutionstruppen.

300 Jahre Familiengeschichte

Das Schild der alten Schmiede erinnert nun in Luchtenberg an über 300 Jahre Familiengeschichte samt dieser besonderen Handwerkskunst, die erst zum Ende der 1950er Jahre hier ein Ende fand. Heinrich Gillissen war seinerzeit der letzte Schmied, mit dessen Ruhestand diese Tradition in Luchtenberg erlosch. Dem Leser wird zudem auf diesen beiden Schildern neben alten Fotos manche kleine Schauergeschichte aus Luchtenberg überliefert.

Auf dem dritten neuen Schild, dessen Finanzierung von der ehemaligen Orsbeckerin Birgit Krüger übernommen worden ist, wird über die römisch-fränkische Siedlung im Bereich Grüner Weg/Viller/Auf dem Weiler informiert. Spektakuläre Grabungsfunde aus dem Jahr 1911 sind bis heute unter anderem im Landesmuseum in Bonn erhalten.

Die nunmehr auch in Luchtenberg montierten ersten Schilder laden bereits jetzt zu einem Rundgang durch die beiden Ortsteile Orsbeck und Luchtenberg ein. Weitere Schilder sind derzeit in Planung, heißt es aus der Museumsgruppe.