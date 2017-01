Neue Neon-Westen für Schülerlotsen in Wegberg

Wegberg. Seit nahezu 50 Jahren sorgen Schülerlotsen der Edith-Stein-Realschule in Wegberg dafür, dass die Kinder und Jugendlichen Tag für Tag sicher zum Unterricht kommen. Wegbergs Bürgermeister Michael Stock (SPD) würdigte das ehrenamtliche Engagement anlässlich der Übergabe neuer Sicherheitskleidung für die Lotsen.

Die neongelbe Ausstattung für die derzeit 17 Mädchen und Jungen, die als Lotsen ausgebildet sind, stiftete die Kreisverkehrswacht Heinsberg. Der Vorsitzende Johannes Kiwitt betonte die große Bedeutung für die Verkehrssicherheit, denn seit Einführung der Schülerlotsen habe es an den gesicherten Stellen keine schweren Unfälle mehr gegeben.

Betreut werden die Kinder vom Sicherheitsbeauftragten der Schule Stefan Lehnen. Stock hatte den Schülern noch eine Überraschung mitgebracht: Er bot den Schülerlotsen in einer Wette an, dass er selbst für eine Woche morgens Schülerlotsendienst an der Maaseiker Straße vor dem Schulzentrum leisten würde. Voraussetzung: Den Jugendlichen gelingt es bis zu den Sommerferien, die Zahl der Verkehrshelfer auf 20 zu erhöhen. Die Schüler nahmen die Wette an.