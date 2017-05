Neue Masche: Trickdiebin will angeblich Bücher

Erkelenz. Mit einer ungewöhnlichen Masche verschaffte sich am Wochenende eine Trickdiebin Zutritt in die Wohnung einer älteren Frau in Erkelenz, und konnte so die Dame bestehlen. Es ging um Bücher.

Die 82-jährige Frau hielt sich gegen 15 Uhr in ihrem Vorgarten an der Meerstraße auf, als sie von der ihr unbekannten Frau angesprochen wurde. Diese gab an, dass sie ein Antiquariat eröffnen wolle und dafür auf der Suche nach alten Büchern sei.

Der Seniorin kam diese Anfrage aufgrund eines geplanten Umzugs sehr gelegen und sie bat die Frau in ihr Haus. Im Flur lenkte die Unbekannte die alte Dame in einem Gespräch ab. Dann gab sie vor, kurz einen Karton für die Bücher aus dem Auto holen zu wollen und verließ die Wohnung. Sie kam nicht zurück.

Später bemerkte die Seniorin, dass ihre Geldbörse fehlte, die in einer Handtasche im Flur gelegen hatte. Sie erstattete Anzeige.

Die Bestohlene konnte die Diebin gut beschreiben: Sie war etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, hatte kinnlanges, lockiges, hellbraunes Haar und sprach akzentfrei Deutsch. Sie wirkte sehr gepflegt und war mit einer hellen Jacke sowie einem bunten Rock bekleidet.

Wer Hinweise zu diesem Fall hat, wird gebeten, das Kommissariat der Polizei in Hückelhoven zu informieren, Telefon 02452/920-0.