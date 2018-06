Hückelhoven - Neue Klavierreihe startet mit einem Hochkaräter

Hückelhoven.

„Klavier entlang der Rur. Hochkaräter am Flügel“, so heißt eine neue musikalische Veranstaltungsreihe von „con brio“, der VHS des Kreises Heinsberg und der Jugendmusikschule Heinsberg, die nun in der Aula des Gymnasiums ihren beeindruckenden Anfang nahm. Mit Werken von Haydn, Beethoven, Chopin und Liszt brillierte Joseph Moog, mit seinen knapp 30 Jahren einer der führenden Pianisten Europas mit weltweiter Anerkennung.