Heinsberg. Im SPD-Ortsverein Heinsberg wurde eine neue Juso-Arbeitsgemeinschaft gegründet. Die AG der Jungsozialisten und Jungsozialistinnen vereint alle Mitglieder bis zum 35. Lebensjahr in der SPD.

Bei der Gründungsversammlung wählten die Jusos auch einen Vorstand: Iris Bernhardt ist Vorsitzende der neuen Arbeitsgemeinschaft, Andreas Joeris übernimmt den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden und Sophie Stolberg, Willi Matern und Tobias Schmitz-Kröll wurden als Beisitzer gewählt.

Nach der Wahl bedankte sich Iris Bernhardt für das entgegengebrachte Vertrauen und äußerte ihre Freude darüber, dass es derzeit wieder zwölf SPD-Mitglieder im Juso-Alter in Heinsberg gibt. Sie hoffe, dass durch die neue Juso-AG noch mehr junge Menschen in Heinsberg für die Mitarbeit in der SPD begeistert werden können und die Jusos diese Zielgruppe auch politisch wieder mehr in den Fokus rücken können.

Juso-Kreisverbandsvorsitzender Lars Kleinsteuber gratulierte allen Gewählten und wünschte eine gute Zusammenarbeit mit den jungen Menschen in Stadt und Kreis Heinsberg. Der Vorsitzende des Ortsvereins Dr. Hans Josef Voßenkaul äußerte ebenfalls seine Glückwünsche und sicherte der neuen Juso-AG die Unterstützung des Ortsvereins zu.

Am 12. November findet im Campus Live (Markt 25, Heinsberg) zunächst um 14 Uhr der Juso-Stammtisch des Kreisverbandes statt. Anschließend trifft sich ab 16 Uhr die neue Heinsberger Juso-Arbeitsgemeinschaft zum ersten Mal. Interessierte Gäste sind willkommen.