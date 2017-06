Neue Babysitterkurse des Familienbildungswerks des Roten Kreuzes

Nächste Kurse immerin den Schulferien

Die nächsten Babysitterkurse finden statt am Montag und Dienstag, 17. und 18. Juli, in Erkelenz sowie am Montag und Dienstag, 23. und 24. Oktober, in Hückelhoven sowie auf Anfrage.

Kontakt, Anmeldung und Information bei Christiane Yahya, Telefon 02431/802119, E-Mail fbw@drk-heinsberg.de.