Wegberg-Beeck - Nähen und weben in den Sommerferien

Wegberg-Beeck. Zum Start in die Sommerferien können Kinder im Flachsmuseum Wegberg-Beeck am Montag und Dienstag, 16. und 17. Juli, ihre eigenen Taschen, Rucksackbeutel, Utensilos, Handy- oder Schminktäschchen nähen.

Aus einer Vielzahl von Vorschlägen können sich die teilnehmenden Kinder ein Objekt aussuchen und an diesem Tag selbst zuschneiden und nähen. Das Mitarbeiterteam hilft bei der Umsetzung eigener kreativer Ideen und ermöglicht den Kindern erste Näherfahrungen. Nähmaschinen werden gestellt und einige Stoffe und Stoffreste sind vorhanden.

Eigene Stoffe sowie gesammelte Reißverschlüsse, Knöpfe oder Zierborden dürfen gerne mitgebracht werden und sind sehr gut wiederverwertbar. Kinder, die Interesse am Weben haben, können auf den vorhandenen Webstühlen oder Tischwebrahmen Schals, Kuschelkissen oder ähnliches weben.

Eine Auswahl an geeigneten Materialien ist im Museum vorhanden. Das Näh- und Webprojekt richtet sich vor allem an Kinder zwischen 10 und 14 Jahren und wird vom Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“ gefördert, so dass den Kindern keine Kosten entstehen. Getränke werden gestellt, Verpflegung sollte mitgebracht werden.

Anmeldungen sind erforderlich und werden unter Telefon 0152/37805636 oder buchung@heimatverein-beeck.de entgegengenommen.