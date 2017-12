Erkelenz - Nadja Singer spielt im Januar in der Leonhardskapelle

Erkelenz. Nadia Singer spielt am Samstag, 13. Januar, 17 Uhr, in der Leonhardskapelle französische Konzertwalzer. Die Moderation übernimmt Lutz Görner.

Seit seinem Abschied als Rezitator von Gedichten hat sich Lutz Görner ganz der Klaviermusik des 19. Jahrhunderts verschrieben. Vor fünf Jahren entwickelte er eine neue Art von Klavierabenden, bei denen er immer nur einen Komponisten in den Vordergrund stellt. Wie auch bei seinen Rezitationsabenden über Heinrich Heine und Wolfgang Goethe bereitet sich Görner immer so gut vor, dass es den Zuhörern erscheint, als habe er alles, was den Komponisten betrifft, aufgesaugt.

Rachmaninow-Wettbewerb

Sein Ziel ist es, seine Klavierabende so unterschiedlich zu gestalten, wie auch die Komponisten sind, und das Publikum zu begeistern. Natürlich spielt er an diesen Abenden nicht selbst Klavier. Er arbeitet seit Jahren mit der jungen Pianistin Nadia Singer zusammen.

Sie ist 26 Jahre alt, Russin mit deutschen Vorfahren und hat vor vier Jahren in Rostow am Don ihr Konzertexamen abgelegt. In Deutschland wird sie von Professor Grigory Gruzman betreut und hat seither mit Lutz Görner sechs Klavierabende erarbeitet, die auch alle auf CD veröffentlicht wurden. In Frankfurt am Main hat sie vor vier Jahren den ersten Preis im Internationalen Rachmaninow-Wettbewerb gewonnen.

Dass die Pianistin naturgemäß bei „Nadia Singer spielt“ eine prominente Rolle spielt, bedeutet indes nicht, dass der Part von Lutz Görner unbedeutend wäre, teilen die Organisatoren mit. Er ist der Mann, der in seinen Moderationen die Fäden miteinander verwebt, Zusammenhänge herstellt und seine Ausführungen zu einem musik- und geistesgeschichtlichem Panorama verdichtet.

Mit Nadia Singer stellt sich eine Pianistin vor, die trotz größter Anforderungen, die diese Konzertwalzer stellen, keine Grenzen ihrer Technik erkennen lässt. Allen Schwierigkeiten zum Trotz behält ihr Spiel immer musikalische Gestaltungskraft, verbunden mit einer mühelosen Leichtigkeit, versprechen die Veranstalter.

Karten im Vorverkauf gibt es in den Buchhandlungen Wild und Viehausen sowie unter www.lutzgoerner.de.