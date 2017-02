Nachspiel in der Ratssitzung: Thema „Eingangsklassen“ diskutiert Von: her

Letzte Aktualisierung: 17. Februar 2017, 15:15 Uhr

Heinsberg. Das Thema Eingangsklassengröße an den Heinsberger Grundschulen hatte in der letzten Ratssitzung noch ein Nachspiel. Während die SPD bereits im Schul- und Kulturausschuss mit ihrem Antrag gescheitert war, der die Erhöhung der Klassenstärke von 23 auf 25 an den GL-Schulen für gemeinsames Lernen mit Kindern, die eine besondere Förderung benötigen, im Schuljahr 2017/2018 kippen sollte, ging nun Guido Rütten von der CDU noch einmal ins Detail.