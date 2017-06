Nach Zusammenstoß: Schwerverletzter erliegt Verletzungen

Heinsberg. Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag in Heinsberg-Kirchhoven lebensgefährlich verletzt worden, als er auf einer Kreuzung von einem Kleintransporter erfasst wurde. Wie die Polizei mitteilte, verstarb der Verletzte in der Nacht zu Freitag.

Nach Angaben der Polizei war der 67-jährige Motorradfahrer aus Waldfeucht auf der Trevelstraße in Richtung Karken unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße „Vinn“ näherte sich ihm von rechts ein Kleintransporter, der von einem 72-Jährigen aus Stolberg gesteuert wurde.

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der Waldfeuchter wurde auf die Straße geschleudert, er zog sich schwerste Verletzungen zu.

Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort schwebte er nach Angaben der Polizei am Nachmittag noch in Lebensgefahr. In der Nacht erlag er seinen Verletzungen.

Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02452/9200 zu melden.

Die Kreuzung war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme gesperrt.