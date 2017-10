Erkelenz-Lövenich.

Vor rund zwei Jahren, am 21. November 2015, zwang ausgerechnet ein Feuer das Rheinische Feuerwehrmuseum in Lövenich zur Schließung. Ein Pärchen, das auf dem Heimweg von einer Party auf dem Lerchenpfad in Richtung Kirchplatz ging, hatte eine Qualmwolke bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer war in der Werkstatt ausgebrochen. Die Kripo ermittelte.