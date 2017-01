Heinsberg-Karken.

Sind die Busse, die Schüler aus Karken morgens in Richtung Heinsberg bringen sollen, hoffnungslos überfüllt? So jedenfalls sieht es Mutter Gertie Joosten aus Karken. Sie schildert Fälle, in denen Kinder nicht mitgenommen worden und deshalb zu spät zur Schule gekommen seien.