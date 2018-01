Wassenberg-Birgelen/Hückelhoven - Musikverein lädt zum Winterkonzert ein

Musikverein lädt zum Winterkonzert ein Letzte Aktualisierung: 8. Januar 2018, 11:48 Uhr

Wassenberg-Birgelen/Hückelhoven. Das alljährliche Winterkonzert des Musikvereins „Eintracht“ Birgelen findet am Samstag, 27. Januar, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), in der Aula des Gymnasiums in Hückelhoven statt. In diesem Jahr feiert der Musikverein sein 50. Winterkonzert-Jubiläum.