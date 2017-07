Musikverein Cäcilia Waldfeucht lädt zum traditionellen „Platzkonzert“

Waldfeucht. Auch in diesem Jahr beschließt der Waldfeuchter Musikverein die erste Jahreshälfte mit dem schon zur Tradition gewordenen „Platzkonzert“ auf dem Waldfeuchter Marktplatz.

Dazu lädt der Musikverein Cäcilia Waldfeucht 1891 alle Musikfreunde am Freitag, 7. Juli, um 19.30 Uhr ein.

Am gleichen Tag findet um 19 Uhr die feierliche Einsegnung des neuen Wegkreuzes am „Schörskaarschörjer“ in Waldfeucht durch Pastor Vollberg statt. Das Kreuz steht an der Kreuzung Brabanter Straße /Mühlenweid. Das Wegkreuz ist ein Geschenk der befreundeten Musikkappelle aus Mittelberg/Faistenoy und dem Trachtenverein Mittelberg/Faistenoy an den Musikverein Cäcilia Waldfeucht anlässlich des 125-jährigen Jubiläums im vergangenen Jahr. Der Musikverein ist laut eigener Aussage stolz, dieses Andenken im Herzen Waldfeuchts aufstellen zu können.

Konzert nach der Einsegnung

Nach der Einsegnung des Wegkreuzes zieht der Musikverein Cäcilia Waldfeucht zum Marktplatz. Um 19.30 Uhr eröffnet das Jugendorchester unter der Leitung von Lonneke Jansen das Platzkonzert. Auf dem Waldfeuchter Markplatz werden die Kinder und Jugendlichen einen Ausschnitt ihres Repertoires präsentieren. Im Anschluss an das Jugendorchester spielt der Musikverein Cäcilia Waldfeucht unter freiem Himmel auf. Für den Musikverein unter der Leitung von Andre Seerden stellt das Platzkonzert den musikalischen Abschluss des 1. Halbjahres da. Die Aktiven beider Orchester schicken sich an, den Zuhörern auf dem Markplatz mit sommerlich-beschwingten Klängen ein paar kurzweilige Stunden zu bereiten. Der Musikverein Waldfeucht sowie das Jugendorchester aus Waldfeucht freuen sich auf viele Zuschauer am Freitag, 7. Juli, ab 19.30 Uhr auf dem Marktplatz in Waldfeucht.