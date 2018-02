Wegberg-Beeck - Musiktalente zeigen bei Opus 512 ihr Können

Wegberg-Beeck. Kinder und Jugendliche begeistern und dazu anhalten, zu singen oder ein Instrument zu spielen – dies ist eine der Hauptaufgaben des Deutschen Tonkünstlerverbandes (DTKV). Mit dem Erlernen eines Instruments kann man nie früh genug anfangen. Hinzu kommt, dass die Wettbewerbe des DTKV Vorläufer zum großen deutschen Wettbewerb „Jugend musiziert“ sind.

So liefen im November und Dezember 2017 die Wettbewerbe des DTKV, Region Köln-Aachen. Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre stellten sich den Juroren des Verbandes. Es nahmen sowohl Sängerinnen und Sänger als auch Solo-Instrumentalisten und Gruppierungen bis hin zum Sextett teil.

Sieger und Platzierte stehen nun fest. Aus der näheren und weiteren Umgebung, bis nach Bonn und Köln, prämiierte Teilnehmer werden am Sonntag, 18. Februar, um 11 Uhr im Musiksaal des Vincentiushauses in Wegberg-Beeck dem Publikum zeigen, was sie schon solistisch oder im Ensemble können. Mit Violine, Violoncello, Fagott und Klavier präsentieren sich die Kinder und Jugendlichen im Alter von 11 bis 18 Jahren. Die 18-jährige Sarah Schumacher aus Köln stellt sich mit einem Sopran-Solo vor. Einer der Interpreten, 13 Jahre, trägt eine Eigenkomposition mit der Geige vor.

Seit zehn Jahren bietet Opus 512 den Preisträgern des DTKV in den einzelnen Sparten die Möglichkeit eines ersten öffentlichen Auftrittes. Unter dem Titel „Das junge Konzertpodium“ zeigen die jungen Musikerinnen und Musiker ihr ganzes Können und beweisen, dass sie zu Recht Preisträger des DTKV sind.

Karten im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro sind nur bei Opus 512 unter Telefon 02434/992924 erhältlich.