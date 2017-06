Heinsberg.

Zwei Instrumente in ungewöhnlicher Kombination, die Viola und die Kirchenorgel, präsentierten Kulturgemeinde und Heinsberger Propstei in der Reihe „Musik in St. Gangolf“. Rebekka Zachner (Viola) und Hans-Josef Loevenich (Orgel) hatten ihr Konzert mit dem Titel eines der von ihnen dargebotenen Stücke überschrieben.