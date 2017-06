„Musik im Cusanus“ erklingt wieder

Erkelenz. Zu „Musik im Cusanus“ lädt das Cusanus-Gymnasium für Donnerstag, 29. Juni, und Freitag, 30. Juni, jeweils um 19.30 Uhr, in das Atrium ein.

Die Cusanus-BigBand unter der Leitung von Thorsten Odenthal stellt hierbei einen Querschnitt aus ihrem aktuellen Repertoire vom klassischen Bigband-Swing bis hin zu Funk-, Soul- und Popsongs vor. Ein homogenes Klangbild und rhythmische Präzision zeichnen diese junge Schüler-Big-Band aus.

Nach der erfolgreichen Einbindung in das Anne-Frank-Projekt wirkt in diesem Jahr auch der Oberstufenchor in diesem Schulkonzert wieder mit. Unter der Leitung von Michael Forg versuchen die Sängerinnen und Sänger, die Schönheit der chorischen Mehrstimmigkeit in stilistisch verschiedenfarbigen Stücken darzustellen.

Das Cusanus-Orchester hat unter der Leiterin Gerda Schwartz ein abwechslungsreiches Programm von Astor Piazollas „Libertango“ bis hin zu einem Konzertpotpourri aus „Jesus Christ Superstar“ zusammengestellt.

Eintrittskarten sind im Sekretariat und in der Buchhandlung Wild erhältlich.