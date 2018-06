Heinsberg.

Vorhang auf, ein kurzer „Schipp“-Laut, dann das doppelte Klatschen – und die Szene beginnt. Auch wenn das nur nachspielt war, an der Realität war es schon nah dran. Wer sich nun fragt, in welcher merkwürdigen Kulisse wir uns gerade befinden, dem sei die Antwort schnell gegeben. So klang es aus dem Lichthof des Kreisgymnasiums in Heinsberg, wo der Literaturkurs der Oberstufe fleißig für sein Stück probte.