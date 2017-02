Netzwerktreffen „Mobil in Dorf und Region“

Schon vor ihrer großen Reise nach Berlin beteiligt sich die mobile Christuskirche am Netzwerktreffen „Dorferneuerung und -entwicklung – Mobil in Dorf und Region“, das am Dienstag, 4. April, in Euskirchen stattfindet.

Ihren Platz wird sie dort den ganzen Nachmittag über auf dem Markplatz im Rahmen der sogenannten Innovationsbörse haben.