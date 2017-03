Heinsberg-Oberbruch.

Wenn Tobias Storms demnächst in Oberbruch auf der Straße unterwegs ist, dann ist einer immer dabei: Hund Sky begleitet den neuen Leiter der mobilen Jugendarbeit in Oberbruch. Und Sky ist ein Türöffner. Über den Hund kommt Storms oft leichter mit Jugendlichen ins Gespräch. Beste Startvoraussetzungen also.