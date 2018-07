Heinsberg-Porselen - Mittwochs-Turnen für Kinder und Eltern

Heinsberg-Porselen. Das Eltern-Kind-Turn-Angebot des Sportbildungswerkes zum Mittwochs-Turnen in der Turnhalle Porselen beginnt wieder am Dienstag, 29. August, um 9.30 Uhr.

Angesprochen sind Kinder, die bereits sicher laufen können, zusammen mit Mutter, Vater oder Großelternteil. In den Kursen werden neben Sing- und Bewegungsspielen vor allem vielfältige Bewegungserfahrungen durch und an Turngeräten ermöglicht. Hier entstehen spannende Bewegungslandschaften in der Turnhalle, die zur Bewegung und zum Ausprobieren anregen.

Gemeinsame Erlebnisse stärken die Familienbande und das Selbstbewusstsein der Kleinen. Geschwisterkinder zahlen den halben Preis. Ein Probetraining ist nach vorheriger Absprache möglich. Weitere Infos unter 02452/904005 oder info@ksb-heinsberg.de.