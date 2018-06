Wegberg-Rickelrath. In der Schrofmühle können Besucher heute noch erleben, wie seit Jahrhunderten Getreide gemahlen und Leinöl ausgeschlagen wird. Aber auch der schöne Innenhof lädt dazu ein, sich zu treffen und sich wohlzufühlen. Nach dem großen Erfolg im vergangen Jahr, lädt der Förder- und Museumsverein Schrofmühle zum zweiten Mitsingabend im stimmungsvollen Ambiente der alten Wassermühle ein.

Georg Wimmers, Kathrin und Johannes Jentgens werden mit Gitarren und Flöten für die musikalische Begleitung und Stimmung sorgen. Damit auch alle kräftig mitsingen können, werden die Texte der Sommer- und Volkslieder für alle gut sichtbar an eine Wand projiziert. Los geht es am Samstag, 30. Juni, 18.30 Uhr, in der Rickelrather Schrofmühle. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt kostet fünf Euro.