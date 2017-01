Gute und schlechte Erfahrungen

Bundesweit gibt es immer mehr Orte, in denen Mitfahrbänke stehen. Mancherorts ist man zufrieden, woanders sind Bänke ein Flopp.

Im 400-Einwohner-Ort Bünsdorf in Schleswig-Holstein sollen die Bänke den Anschluss nach Rendsburg und Eckernförde herstellen und den nur an zwei Wochentagen fahrenden Marktbus ergänzen. Wie Bürgermeister Jens Kühne sagt, kommt das Angebot – das auch auf Jugendliche abzielt – bisher aber nicht so gut an. „Die Eltern haben Bedenken und fahren ihre Kinder doch lieber selber.“ Auch Senioren setzten sich nur selten auf die Bank.

In Kleinnaundorf in der Sächsischen Schweiz funktioniert das Konzept dagegen gut. Dort fiel eine Buslinie weg. „Prinzipiell wird das gut angenommen, mehr in den Sommermonaten als im Winter“, sagt Ortsvorsteher Thomas Käfer. Gerade ältere Leute, bei denen es nicht auf zehn Minuten ankomme, steuerten die Bänke an.

In der Eifelgemeinde Speicher hat sich die Bank bereits zu einem Treffpunkt gemausert, sagt Verkehrspsychologin Ursula Berrens. „Die Bank ist nicht als Massenverkehrsmittel gedacht. Sie ist eine kleine Ergänzung, die eine Lücke schließt“, sagt sie.