Heinsberg.

„Eine Vier hatten wir noch nie vorne!“, flüsterte Birgit Philippen, eine der drei Musikanten des Heinsberger Fenstersingens, ganz leise am Altar. Dann stimmte sie zusammen mit Angela Tellers und Klaus Wambach vor der Familienmette in St. Hubertus in Kirchhoven ein „O Tannenbaum“ auf ihrem Akkordeon an.