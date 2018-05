Wassenberg - Mit Präzision und Fantasie: Künstler stellt im Johanniter-Stift aus

Täglich von 10 bis17 Uhr zu sehen

Die in der Ausstellung gezeigten Bilder entstanden alle in den Jahren 1974 bis 2004. Ulrich J. Gerhards war viele Jahre lang aktives Mitglied des Hückelhovener Kunstvereins Canthe. In vielen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen im Inland und im Ausland hat der Künstler seine Arbeiten präsentiert.

Die Kunstausstellung ist täglich von 10 bis 17 Uhr bis zum 15. Juli kostenlos im Johanniter-Stift Wassenberg, Johanniterweg 1 in Wassenberg, zu sehen.