Waldfeucht-Haaren - Mit hochkarätigen Gästen: Musikverein Haaren lädt zum Weihnachtskonzert

Waldfeucht-Haaren. Beim „30. Festlichen Weihnachtskonzert“, am Samstag, 23. Dezember, 19 Uhr, in der Selfkanthalle Haaren lässt der Musikverein Haaren seine Konzertbesucher mit einer „Christmas-Illumination“ in Weihnachtslichtermeer eintauchen und präsentiert ein Fest für Augen und Ohren.

Mit dem diesjährigen Konzertabend „Alles – außer gewöhnlich“ möchten sich die Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Wil van der Beek für die langjährige Treue und Verbundenheit der Konzertbesucher aus nah und fern ebenso wie für eine breite ideelle wie finanzielle Unterstützung durch Förderkreis und Inserenten bedanken.

Mit dem Anspruch, dem heimischen Publikum ein abwechslungsreiches Programm – verbunden mit Spitzenleistungen – zu präsentieren, startete vor 30 Jahren der Musikverein Haaren die erfolgreiche Serie seiner „Festlichen Weihnachtskonzerte“. Ein Blick in das musikalische Gästebuch zur Konzertreihe zeugt von höchster Qualität und reicht von absoluten Spitzenchören und Solisten, jungen Musiktalenten bis zu Orchestern mit Welt- und Vizeweltmeistertiteln.

Die zum diesjährigen Konzert eingeladenen hochkarätigen musikalischen Gäste wie der Männerchor Zangvereniging Oranje Schinveld unter der Leitung von Anton Kropivšek und der junge Ausnahmetrompeter Romano Diederen versprechen am Vorabend des Heiligen Abends ein außergewöhnliches vorweihnachtliches Musikerlebnis. Ein vielseitiges Repertoire, musikalische Qualität und ein beeindruckender Chorklang zeichnen diesen Männerchor aus.

Festliche Klänge

Mit seinen gerade erst 17 Jahren ist Romano Diederen schon ein begehrter und viel gefragter Solist bei namhaften Orchestern. Ein besonderes Highlight war der Soloauftritt des zwölfjährigen Romano 2013 mit seinem Vater Roger Diederen und dem Orchester André Rieu auf dem Vrijthof Maastricht vor atemberaubender Kulisse und mehreren zehntausend begeisterten Zuhörern.

Festliche Musik und weihnachtliche Klänge, untermalt von einer effektvollen Lichtkomposition, sollen die Konzertbesucher erfreuen und auf besinnliche Weihnachtsfesttage einstimmen, so der Musikverein.

Eintrittskarten sind in den Vorverkaufsstellen Bäckerei Hans-Leo Speis, Obspringener Straße 26, Haarener Mühle, Johannesstraße 28, sowie bei allen Mitgliedern des Musikvereins und am Sonntag, 17. Dezember, 10 bis 12 Uhr, im Musikforum in Haaren oder im Internet erhältlich.