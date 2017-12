Hückelhoven - Mit dem Saxofon Klassik klasse gespielt

Hückelhoven.

„Man wundert sich, was ein Saxofon so alles drauf hat“, kündigte Rudolf Lengersdorf als Vorsitzender von den Kammermusikfreunden „con brio“ zum Auftakt des Konzertes mit der „Echo-Klassik“-Preisträgerin Asya Fateyeva in der Aula des Gymnasiums an. Die Musikerin wurde bei ihrem anspruchsvollen Programm mit klassischer Musik von der Pianistin Valeriya Myrosch begleitet.