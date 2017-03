Start am Sonntag, 12. März, um 12 Uhr

Die sechste E-Rallye der Heinsberger E-Mobilitätsinitiative startet am Sonntag, 12. März, um 12 Uhr an der Borsigstraße 50 in Heinsberg. Bislang haben sich mehr als 50 E-Auto-Fahrer angemeldet.

Teilnehmen kann jeder, der ein Elektroauto und einen Führerschein hat. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Lademöglichkeiten gibt es an der Borsigstraße.

Es gibt zwei Strecken: eine kürzere über rund 55 Kilometer und eine längere über 75 Kilometer. Die Rallye findet im Rahmen des Heinsberger Industriefestes statt. Die Siegerehrung ist für 16 Uhr geplant.