Heinsberg - Mehr Lichter, Angebot und Atmosphäre beim Heinsberger Weihnachtsmarkt

Heinsberg.

Wie es in Heinsberg Tradition hat, haben am späten Montagnachmittag Bürgermeister Wolfgang Dieder und Peter Heinrichs, der Vorsitzende des Gewerbe- und Verkehrsvereins, den Weihnachts- und Wintermarkt auf dem Heinsberger Marktplatz offiziell eröffnet. Auch in diesem Jahr wartet der Markt wieder mit Neuheiten auf.