Erkelenz - Mehr Einsätze für die Erkelenzer Feuerwehr

Erkelenz. Die Feuerwehr Erkelenz hat die Bilanz für das Jahr 2017 gezogen. Mit 269 Einsätzen/Alarmierungen habe es eine Steigerung gegenüber 2016 gegeben. Der Trend setze sich anscheinend fort, da man in 2018 bis zum 20. Januar bereits 30 Einsätze gehabt habe.

Beförderungenvorgenommen Zudem wurden zahlreiche Wehrleute befördert. Die Beförderung zum Feuerwehrmann bekamen Nico Böhme, Moritz Hartmann, Wladimir Schneider, die Beförderung zur Feuerwehrfrau bekamen Anja Evertz und Kerstin Hartmann. Den Titel Oberfeuerwehrmann bekam Dominik Hülsen, zum Unterbrandmeister ernannt wurde Danny Korth, Brandmeister ist nun Pascal Dahmen, als Brandinspektor fungiert Holger Kokartis. Bestätigt in ihren Ämtern wurden Brandoberinspektor Hubert Kohnen als Löschzugführer und Christoph Gaillard als sein Stellvertreter.

Angemerkt wurde, dass es sich generell um Alarmierungen handele. Bei Unwetter wie Sturm oder Starkregen führten Bäume und vollgelaufene Keller nur zu einem Einsatz, auch wenn es teilweise mehr als zehn verschiedene Einsatzstellen gegeben habe, so auch kürzlich bei der Beseitigung der Schäden nach dem Sturmtief „Friederike“.

Die 269 Einsätze in 2017 verteilten sich auf 117 Brandeinsätze und 152 Hilfeleistungseinsätze. Hierbei seien ein Brand an der Weezer Straße sowie Dachstuhlbrände auf der Kehrbuscher Straße und der Glück-Auf-Straße zu erwähnen, heißt es in der Bilanz. Ebenfalls erwähnenswert sei der Einsatz der Drehleiter bei einem Großbrand in Wegberg gewesen.

Doppelt angefordert

Bei den Technischen Hilfeleistungen habe man zwölf Menschen leider nicht mehr helfen können. Ungewöhnlich sei gewesen, dass man im Jahr 2017 achtmal zwei Einsätze zeitgleich abarbeiten musste beziehungsweise einen neuen Einsatz bekam, während der vorherige noch nicht abgeschlossen war.

Zudem starb 2017 der langjährige Löschzugführer Udo Wolters, der 17 Jahre den Löschzug Erkelenz geführt hatte.