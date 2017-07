Mehr als 500 Schüler laufen für die DKMS

Hückelhoven. Mehr als 500 Schüler und Lehrer haben an einem Spendenlauf für die DKMS teilgenommen. Die Veranstaltung, die von der Schülervertretung des Gymnasiums Hückelhoven geplant worden war, fand im Glück auf Stadion in Hückelhoven statt.

Die Läufer zeigten sich trotz Regen- und Gewitterwarnung motiviert, so dass mehr 4000 Euro an Spendengeld zusammenkam. „Der Erlös wird direkt an die DKMS überwiesen, damit schnellstmöglich weitere Typisierungen finanziert werden können“, heißt es von den Veranstaltern.

Die Aktion war eine Anschlussaktion an die Typisierungen im Februar an der Schule, die jedoch lediglich von Oberstufenschülern wahrgenommen werden konnte. Diesmal sollten auch die Unter- und Mittelstufe auf die DKMS aufmerksam gemacht werden und für dieses Thema zu sensibilisiert werden.