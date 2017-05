Heinsberg.

Hätten Sie gedacht, dass in den Kommunen des Kreises Heinsberg herrenlose Fundtiere bis vor 30 Jahren noch in Zwingern an den Kläranlagen ihr Dasein fristen mussten? Aber genau so war es. „Manche Tiere wurden auch im Bereich der Bauhöfe in dürftigen Zwingeranlagen untergebracht“, sagt Bianka Mai.